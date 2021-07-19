Bafra'da arefe gününde şehitler unutulmadı

Bafra'da arefe gününde şehitler unutulmadı Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde şehitler, kabirleri başında anıldı.

Bafra'da arefe gününde şehitler unutulmadı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde şehitler, kabirleri başında anıldı.

Asri mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği'nde sabah saat 10.00'da başlayan programda Bafra İlçe Müftülüğü'ne bağlı imam-hatipler Kur'an-ı Kerim okudular. Programda şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Bafra Müftüsü Necmettin Kayar tarafından yapılan duanın ardından Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Başkan Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Tan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, şehit kabirlerine gül bırakarak şehit ailelerinin bayramlarını kutladılar. Daha sonra Asri Mezarlık içinde bulunan şehit polislerin mezarları ziyaret edilerek gül bırakıldı ve dua edildi.

Kabir ziyaretinde Şehit Polis Oktay Uçar'ın ailesine başsağlığı dileyen Başkan Kılıç, "Rahat gezebiliyorsak, dolaşabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Mekanları cennet olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay