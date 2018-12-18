Bafra'da Arazi Kavgası: 4 Yaralı
Bafra'da arazi kavgası: 4 yaralıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı.
Bafra'da arazi kavgası: 4 yaralı
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı.
Bafra ilçesinde Sarıköy Mahallesi'nde tarla kavgasında silahlar konuştu. Tarlayı sürme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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