Bafra'da Arazi Kavgası: 4 Yaralı

Bafra'da Arazi Kavgası: 4 Yaralı

Bafra'da arazi kavgası: 4 yaralıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

Bafra'da arazi kavgası: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı.
Bafra ilçesinde Sarıköy Mahallesi'nde tarla kavgasında silahlar konuştu. Tarlayı sürme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.