Bafra'da Arazi Kavgası: 1 Ölü
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Bafra'da Arazi Kavgası: 1 Ölü

Samsun’un Bafra ilçesinde iki komşu arasında çıkan arazi kavgasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Bafra'da Arazi Kavgası: 1 Ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde iki komşu arasında çıkan arazi kavgasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Palat (77) ile komşusu Ahmet K. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda darp edilen Ahmet Palat, evinden tüfeğini alıp geri döndü. Çıkan arbedede Ahmet K., Palat'ın elindeki tüfeği alırken tüfeğin ateş alması sonucu kurşun Merdiye Palat'ın (58) kasığına isabet etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Merdiye Palat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye akın eden Palat'ın yakınları ölüm haberini alınca fenalık geçirdi. Jandarma, Ahmet K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

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