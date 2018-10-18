Bafra'da Aranan 3 Kişi Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Bafra ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

Emniyetin çeşitli birimlerinden 37 ekip 190 personelle yapılan denetimlerde, 2 tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aranan 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı denetimlerde ayrıca, 5 iş yeri hakkında ruhsata aykırılık ve kapalı alanda sigara içilmesine izin verilmesi dolayısıyla işlem yapıldı.