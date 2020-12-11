Bafra'da aranan 2 hükümlü yakalandı
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Bafra'da aranan 2 hükümlü yakalandı

11.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:53
Bafra'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Bafra'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Bafra'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan B.A. ile aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.G. (22) isimli şahısları yol uygulamasında yakaladı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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