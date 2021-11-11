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Bafra'da "Adalet Kupası" turnuvası

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Bafra'da

Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Adalet Kupası" isimli halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Adalet Kupası" isimli halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksu'nun teşvikleriyle ilk defa düzenlenen adliye kurumları arası "Adalet Kupası" halı saha futbol turnuvasının kuraları Başsavcı Olcay Aksu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyüphan Kılıç tarafından Bafra Adliyesi'nde çekildi. Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda başlayacak olan turnuva 15 Kasım Pazartesi günü Gençlik Merkezi Halı Sahası'nda start alacak.

Kura çekimi öncesi konuşan Başsavcı Olcay Aksu, "Turnuva ile birlik ve beraberliğimizi arttırmayı, güçlendirmeyi hedefliyoruz. Centilmenlik içerisinde müsabakaların devam etmesini diliyorum" dedi. - SAMSUN

Bafra'da Adalet Kupası turnuvası

Bafra'da Adalet Kupası turnuvası

Bafra'da Adalet Kupası turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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