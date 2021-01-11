Bafra'da acemi erler yemin etti
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Bafra'da acemi erler yemin etti

11.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:58
Bafra'da acemi erler yemin etti

Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığında acemi erler yemin etti.

Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığında acemi erler yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığında düzenlenen törende 2000/4 dönem erleri 3 haftalık eğitimlerinin ardından yemin ederek vatani hizmetlerini yapmak üzere birliklerine dağıtıldı.

Yemin törenine, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle asker aileleri katılmadı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven'in erleri tebrik etmesinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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