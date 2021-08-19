Bafra'da 850 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Bafra'da 850 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bafra'da 850 gram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 5 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 5 kişi polis ekiplerince yakalandı. Araçta yapılan aramada 850 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile bilgi paylaşımı yaptı. Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan 61 ADN 425 plakalı otomobil Bafra girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada motor bölgesinde gizlenmiş 2 ayrı pakette toplam 850 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.K., M.T., E.İ., U.V., VE O.V. ilk ifadelerinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şahıslardan M.T'nin 2 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Bafra'da 850 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bafra'da 850 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bafra'da 850 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bafra'da 850 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bafra'da 850 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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