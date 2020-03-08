Bafra'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi
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Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Bafra, Güncel

Bafra'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

Bafra ilçesinde Eğitim-İş Şubesi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

08.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:24
Bafra'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

Bafra ilçesinde Eğitim-İş Şubesi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınları temsilen, "Kadına Şiddete Hayır" pankartının önüne kadın ayakkabıları bırakıldı.

Toplanan sendika üyeleri adına Eğitim-İş Bafra Kadın Komisyonu Başkanı Hakime Küçük basın metnini okudu.

Küçük, "Ülkemizde kadına yönelik şiddet, kadın emeği sömürüsü, kadın bedeni sömürüsü, kadın işsizliği, çocuk gelinler ve okula gönderilmeyen kız çocukları kadının özgürleşmesinin önünde büyük engeller olarak durmaktadır. Basında yer alan haberlere göre, 2019 yılında 302 kadın öldürüldü, 532 kadın şiddete uğradı, öldürülen kadınların yüzde 64'ü kocası ya da sevgilisi tarafından öldürüldü. Yeryüzüne barışı, çağdaşlığı, inceliği ve sayısız güzelliği kadınların getireceğine inanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." dedi.

Basın açıklamasına, Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Rüstem Kara, Eğitim-İş Samsun Şube Başkan Yardımcısı Onur Gündüz, Eğitim- İş Bafra Şube Başkanı İlker İleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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