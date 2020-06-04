Bafra'da 72 kişiye 181 bin 140 lira ceza yazıldı Bafra'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 72 kişiye 181 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.

Bafra'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 72 kişiye 181 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 19-31 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde 58 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 155 bin 748 lira, 1 kişiye kapalı iş yerini açmaktan 789 lira, 4 kişiye sosyal mesafeye aykırı hareket etmekten 3 bin 156 lira, 9 kişiye de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymamaktan 21 bin 447 lira para cezası verildi.

Yasağa aykırı hareket eden 72 kişiye toplam 181 bin 140 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA