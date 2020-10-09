Bafra'da 589 gram kubar esrar ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 589 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 589 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalanan A.D. isimli şahsın araç ve ikametinde yapılan aramalarda toplamda 589 gram kubar esrar maddesi elde edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.D. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı