Bafra'da 562 kök kenevir ve 350 gram esrar ele geçirildi
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Bafra'da 562 kök kenevir ve 350 gram esrar ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 562 kök kenevir bitkisi ile 350 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirildi.

Bafra'da 562 kök kenevir ve 350 gram esrar ele geçirildi
27.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:15

Samsun'un Bafra ilçesinde 562 kök kenevir bitkisi ile 350 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra Grup Amirliği ekipleri, Bafra ilçesi Kamberli Mahallesi'nde bir şahsın ikametinin yakınında bulunan hazine arazisinde yüklü miktarda kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine yapılan operasyonda 30 cm ile 3 metre arasında değişen uzunluklarda 562 kök kenevir bitkisi, 350 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi elde edildi. Olayın şüphelisi ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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