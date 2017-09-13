Bafra'da 5 Yaşındaki Çocuk Darp Edildi

Bafra ilçesinde 5 yaşındaki çocuk bir kişi tarafından darp edildi.



Alınan bilgiye göre, Dededağ Mahallesi'nde sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki H.K henüz bilinmeyen nedenle Yakup Kıyak (27) tarafından darp edildi.



Başına taşla vurularak darp edildiği öğrenilen H.K. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk buradaki müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesine sevk edildi.



Zanlı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.