Bafra'da 36 kişiye manda combası verildi
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Bafra'da 36 kişiye manda combası verildi

27.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:47
Bafra'da 36 kişiye manda combası verildi

? Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce uygulanan "Damızlık Mandalarda Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında Bafra ilçesinde 36 üreticiye manda combası verildi.

? Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce uygulanan "Damızlık Mandalarda Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında Bafra ilçesinde 36 üreticiye manda combası verildi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, hayvan pazarındaki törende yaptığı konuşmada, manda yetiştiriciliğinde elde edilen verimde kat edilmesi gereken yolları bulunduğunu söyledi.

Combaların dağıtımının verimliliği artırmada kan değişimi sağlayacağını dile getiren Ertürkmen, "Manda varlığımız bir noktada kaldı. O yüzden birim başına düşen verimin artırılmasında combalar iyi gelecek. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaş da Samsun'un manda yetiştiriciliğinde lokomotif ilinden olduğuna işaret ederek, "Özellikle Bafra bu konuda oldukça iyi. Burada dağıtacağımız mandalar, damızlık kalitesi ve verimliliği yüksek olması nedeniyle sayısal artışın yanında verimi de artıracak." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise combaların Bafra için kan değişimi açısından önem taşıdığını vurgulayarak, "Geçen yıl 8 milyon lira sadece mandacılığa destek verdik. Bunun yanında hem comba desteğinde hem de birliğimizin yaptığı OKA Projesi kapsamında da 9 veterinerimizle suni tohumlama işlemine başladık. İlimize yakışır biçimde verimliliği artırarak üreticilere destek vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı İsmail Metin de Bakanlığın yürütülen projelerle manda oranının artışına katkı sağladığını anlatarak, "Mandalarımızın süt verimliliği yönünden genetik ilerleme ve kan tazeleme amacıyla 36 combayı sürümüze katarak hedefimiz yüksek verimli manda elde etmektir." dedi.

Konuşmaların ardından comba dağıtımı için kura çekimi yapıldı.

Programa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile üreticiler katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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