Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı

Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

15 Temmuz Şahitler Meydanında düzenlenen anma töreni Kaymakam Ali Fuat Türkel ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt şeref defterini imzalayan Kaymakam Ali Fuat Türkel, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek bizlere hediye etmiş oldukları bu cennet vatan için, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza denk sönmemesi adına her türlü fedakarlığı gösteren Türk Silahlı Kuvvetler mensupları ve güvenlik güçlerimize sonsuz teşekkür ediyor, bu uğurda şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü, Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Anma törenin kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile devam etti. - SAMSUN