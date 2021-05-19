Bafra'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu
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Bafra'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Spor

- Bafra'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu Samsun Bafra Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet tutu düzenlendi.

- Bafra'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu

SAMSUN - Samsun Bafra Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet tutu düzenlendi.

Cumhuriyet kutlamalarına katılmak üzere yaşlısı, genci bisikletini alan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na koştu. Meydanda toplanan kalabalığa belediye görevlileri pandemi kurallarına uyulması için sık sık uyarı yaptı. Yoğun ilginin yaşandığı bisiklet turu öncesi konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Gençlik ve Spor Bayramımızı yeterince kutlayamadığımızdan dolayı belediye olarak bir bisiklet turnuvasıyla bayramımızı beraber kutlamak istedik. Daha önce yaptığımız bisiklet turlarımızı bu bayramımızda coşkulu bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bayraklarla beraber coşkulu bir şekilde 19 Mayıs'ı Milli Mücadele'nin Samsun'da başladığı tarihi bugün tekrardan coşkulu bir şekilde kutluyoruz" dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, "19 Mayıs 1919'da Türk milleti için büyük bir adım atıldı. Kurtuluş Mücadelesi Samsun'da başladı. Gençliğe armağan edildi. Bayramınız kutlu olsun. Atamızın izinde aynı ruh ve şuurla Milli Mücadele ruhuyla çalışmaya, onun izinden gitmeye devam ediyoruz. Hepinizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da "Başka bir ülke yoktur ki gençlerine bu kadar önem versin, değer versin. Atatürk'ün ilke ve inkılapları çerçevesi içerisinde bizler geleceğimizin teminatı olan gençlere bu bayram armağan edildi. Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın startıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin eskortuyla 5 kilometre devam etti. Şehir turu sonunda Çetinkaya Köprüsü'nden geçerek sedde boyunda son buldu. Burada Atatürk ve Bandırma Vapuru fotoğrafının bulunduğu pano önünde tura katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bafra'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu
Bafra'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu
Bafra'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu
Bafra'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu
Bafra'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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Bafra'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu - Haberler Spor
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