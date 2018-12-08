Bafra'da 180 Polisle Asayiş Uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde 180 polisle yapılan asayiş uygulamasında sabit nokta ve eğlence mekanları didik didik arandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden oluşan 180 görevlinin katıldığı 38 ayrı ekiple ilçe merkezinde sabit nokta ve eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı. Özel harekat polisleri uygulama noktalarının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yapılan uygulamalarda 450 şahıs sorgulandı, 30 araç kontrol edilirken 1 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 1 araca ceza yazıldı. 5 iş yerine ruhsata aykırı durumdan işlem yapılırken, iş yerlerinde çalıştığı tespit edilen 14 kadına işlem yapıldı. Kapalı ortamlarda sigara içilmesine müsaade eden 3 iş yerine tutanak tutulurken, 2 aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN