Bafra'da 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı
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Bafra'da 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı

06.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:05
Bafra'da 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışma neticesinde 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışma neticesinde 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında kesinleşmiş 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs Samsun-Sinop karayolunda yapılan uygulamada yakalandı. Yakalanan F.A. Bafra Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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