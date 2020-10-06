Bafra'da 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışma neticesinde 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışma neticesinde 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında kesinleşmiş 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs Samsun-Sinop karayolunda yapılan uygulamada yakalandı. Yakalanan F.A. Bafra Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı