Bafra'da 16 Gram Bonzai Ele Geçirildi
Samsun’un Bafra ilçesinde 16 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 16 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Dün gece devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İshaklı Mahallesi Hızır Sokak'ta durumlarından şüphelendikleri H.D.(18), E.A.(18) ve S.D.(18) isimli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü yaptı. 3 kişinin kimliklerini inceleyen ekipler, H.D. isimli şahsın yakınında gazete kağıdına sarılmış 16 gram bonzai maddesi buldu. Şahıslar gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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