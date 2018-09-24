Bafra'da 16 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Bafra'da 16 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde 16 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Bafra'da 16 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 16 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Dün gece devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İshaklı Mahallesi Hızır Sokak'ta durumlarından şüphelendikleri H.D.(18), E.A.(18) ve S.D.(18) isimli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü yaptı. 3 kişinin kimliklerini inceleyen ekipler, H.D. isimli şahsın yakınında gazete kağıdına sarılmış 16 gram bonzai maddesi buldu. Şahıslar gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.