Bafra'da 127 kişiye 129 bin 210 lira caza kesildi
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Bafra'da 127 kişiye 129 bin 210 lira caza kesildi

Samsun'un Bafra ilçesinde pandemi kurallarına uymayan 127 şahsa 129 bin 210 lira para cezası yazıldı.

Bafra'da 127 kişiye 129 bin 210 lira caza kesildi
05.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:22

Samsun'un Bafra ilçesinde pandemi kurallarına uymayan 127 şahsa 129 bin 210 lira para cezası yazıldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Bundan sonraki süreçte özellikle düğünlerde kurallara uymayan kişilere yönelik olarak çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Vatandaşlarımızın maske mesafe ve temizlik kurallarına uyma noktasında daha dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

29 Haziran-4 Eylül tarihleri arasında maske takmayan 85 şahsa 76 bin 500 TL, ev karantinasını ihlal eden 12 şahsa 19 bin 32 TL, kahvehanede oyun oynatmaktan 3 iş yeri işletmecisine 9 bin 540 TL, kahvehanede oyun oynamaktan 27 şahısa 24 bin 138 lira olmak üzere toplamda 127 şahsa 129 bin 210 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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