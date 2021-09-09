Bafra'da 12 bin 769 gram skunk bitkisi ele geçirildi
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Bafra'da 12 bin 769 gram skunk bitkisi ele geçirildi

Bafra'da 12 bin 769 gram skunk bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde kurtulmaya bırakılmış 12 bin 769 gram skunk bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kurtulmaya bırakılmış 12 bin 769 gram skunk bitkisi ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda Koşu Mahallesi'nde E.K. isimli şahsın evinde ve tarlasında yapılan aramada boyları 3,5 metreye kadar uzanan 29 kök skunk bitkisi, 12 bin 760 gram kurutulmaya bırakılmış satışa hazırlanan skunk maddesi ele geçirilirken E.K. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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