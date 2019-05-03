Bafra'da 100. Yıl Anısına Spor Şenliği

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde spor şenliği düzenlendi.



Kaymakam Ahmet Adanur, Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, kurtuluş meşalesinin Samsun'dan yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılının Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da coşkuyla kutlandığını söyledi.



Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ardından Erzurum, Sivas ve başka illere giderek kongreler düzenlediğini, delegelerle Kurtuluş Savaşı'nın zemini hazırlayan birçok toplantı gerçekleştirildiğini anlatan Adanur, "Bütün şehirlerde olduğu gibi etkinliğin Samsun'da da kutlanıp 100 yıl önceye doğru bir yolculuk yapılması hem bir görev hem de mutluluktur." dedi.



Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Milli Mücadele'nin Samsun'dan başlamasının kendilerini hem onure ettiğini hem de ne kadar güzel bir şehirde yaşadıklarını hatırlattığını anlattı.

Milli Mücadele'nin Türk milletinin kurtuluşuna vesile olduğunu dile getiren Kılıç, "Bu nedenle Milli Mücadele'de yer almış tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Program, halk oyunları gösterisi ve kurulan spor parkurlarında oyunlar oynanmasıyla son buldu.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökalp, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş ile daire amirleri katıldı.

Kaynak: AA