Bafra'da 1 Kişi Bıçakla Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iftar vakti çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Türkeş Parkı'nda Ünal U. ile Alperen K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ünal U., Alperen K.'yi bıçakla yaraladı. Bıçakla yaralanan Alperen K. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Alperen K.'ye bıçakla vururken kendi parmakları kesilerek yaralanan Ünal U. ise otomobille arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA