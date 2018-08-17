Bafra'da 1 Kilo 100 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ve jandarma ekipleri birlikte bir adreste yaptıkları yapılan aramada 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Kemalpaşa Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 1 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN