Bafra, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Yol Koşusu'na Hazır

Samsun'un Bafra ilçesi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. Yol Koşusu"na hazır.

Bafra Belediyesinin; Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatih Ortaokulu ve Atletizm Federasyonu ili birlikte düzenlediği "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. Yol Koşusu" 21 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de Bafra Yeni Şehir Stadından başlayacak. Bafra'da koşu için her türlü hazırlık tamamlandı.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey adına düzenlenen yol koşumuz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Koşumuz saat 11.00'de Bafra Yeni Şehir Stadından başlanacaktır. Hemşehrilerimiz ve öğrencilerimizin çok büyük ilgi gösterdiği koşumuz Baframızın imajı ve sportif etkinlik olarak çok önemlidir. Başta Kaymakamlığımız ve Fatih Ortaokulumuz olmak üzere tüm kurumlarımız, okullarımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız önemli katkılar yapmaktadır. Çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonumuz sırasında emek gösteren değerli kardeşlerime ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimiz dışında her yaştan insanımız kendi yaş gruplarında koşacaktır. 3 bin metrelik bu koşu saat 11.00'de Bafra Yeni Şehir Stadından başlayacak ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanımızda tamamlanacaktır. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi var. Herkesi saygılarımla koşmaya davet ediyorum" dedi. - SAMSUN