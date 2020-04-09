Bafra Cezaevi'nde koronavirüs tedbirleri Bafra Cezaevi'nde koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede olduğu bildirildi.

Bafra Cezaevi'nde koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede olduğu bildirildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, Bafra Cezaevi'nde koronavirüs vakası olduğu yönündeki medya ve sosyal medyada paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Mehmet Yeter'in, daha önce yakalandığı şeker hastalığından dolayı ayağında gelişen kangren nedeniyle 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiğine işaret eden Türkmen, "Tedavi sürecinde koronavirüs belirtileri gözlemlenen hükümlüye iki defa uygulanan koronavirüs testi de negatif çıkmıştır. Bacağındaki kangrene bağlı olarak hayatını kaybeden hükümlünün vefatı, telefon ile ailesine bildirilmiştir." ifadesine yer verdi.

Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korenaya karşı tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınmış olup kurum çatısı altında koronavirüsle ilgili pozitif vakanın bulunmadığını vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:

"Söz konusu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Cezaevinde gerekli tüm tedbirler alındı, cezaevinin koğuşları, koridorlar, ofisler, atölyeler dahil olmak üzere her yer dezenfekte edildi ve edilmeye devam ediyor. Cezaevi personeli 15 gün sırayla üçerli vardiyalı şekilde çalışıyor. Nöbetten çıkan personel 15 gün izole ediliyor."

Kaynak: AA