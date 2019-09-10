Bafra Belediyesinden toplumsal farkındalık

Bafra Belediyesinden toplumsal farkındalık

Bafra Belediyesi, ilçe genelinde yer alan billboardlara yerleştirdiği görsellerle, toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalar yapıyor.

10.09.2019 17:38
Bafra Belediyesinden toplumsal farkındalık

Bafra Belediyesi, ilçe genelinde yer alan billboardlara yerleştirdiği görsellerle, toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalar yapıyor.


Bafra'nın çeşitli noktalarında billboardlara asılarak vatandaşların dikkatine sunulan görsellerde; yöresel ürünler ve doğa ve turizm alanları tanıtımı, trafik kuralları, tasarruf, geri dönüşüm, çevre temizliği gibi birçok farklı konuda mesajlar içeriyor.


Bafra Belediyesinin toplumsal farkındalığı artıracak benzer çalışmalar devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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