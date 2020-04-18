Bafra Belediyesinden Kovid-19'a karşı yöresel dille uyarı Bafra Belediyesi, ilçe sakinlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uyulması gereken tedbirleri hatırlatmak için yöresel söylemlerin kullanıldığı uyarı afişleri hazırlattı.

Bafra Belediyesi, ilçe sakinlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uyulması gereken tedbirleri hatırlatmak için yöresel söylemlerin kullanıldığı uyarı afişleri hazırlattı.

Kovid-19'dan korunmak için sosyal mesafeye uyulması ve mümkün olduğunca dışarıya çıkılmaması yönündeki uyarıların yer aldığı afişler billboardlara asıldı.

Afişlerde, "Dışarı çıkma gadaşım", "Goca Bafralı saa diim saa evde gal", "Dışarı çıkmican bilindaa", "Çıkma emi" uyarıları yer alıyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, mizahi bir dille hem ilçe sakinlerinin dikkatlerini çekmek hem de koronavirüs tedbirlerini anlatmak istediklerini söyledi.

Kılıç, "Bafra'nın kendine özgü cümlelerini billboardlara koyduk. Böylece hem güldürmek hem de uyarılarımızla vatandaşların tehlikenin farkına varmalarını istedik." dedi.

Kaynak: AA