Bafra Belediyesinden "koku" açıklaması
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Bafra Belediyesinden "koku" açıklaması

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede bir süredir hissedilen kokunun nedeninin tespit edildiğini bildirdi.

Bafra Belediyesinden
06.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:33

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede bir süredir hissedilen kokunun nedeninin tespit edildiğini bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede son zamanlarda hissedilen rahatsız edici koku ile ilgili Belediye tarafından şikayetlerin ilk ortaya çıktığı andan itibaren hassas ve derinlemesine araştırma ve inceleme yapıldığını belirtti.

Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda kokuya tarım arazilerine dökülen aşırı miktardaki tavuk gübresinin neden olduğunun tespit edildiğini anlatan Kılıç, "Belediyemiz sorunun belirlenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinde gerekli işlemleri başlatmış olup, zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce oluşturulan bilgiler Bakanlığımızın ilgili müdürlüklerine iletilecektir.

İlçemiz ve çevresinde söz konusu kokunun tamamen ortadan kaldırılması ve sebep teşkil eden uygulamaların muhataplarının gerekli yasal işlemlerin yaptırılması noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili tüm birimler nezdindeki kararlı hassasiyetimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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