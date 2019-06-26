Bafra Belediyesi Yaz Spor Okullarına coşkulu açılış

Bafra Belediyesinin her yıl düzenli olarak hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları bu yıl da yapılan törenle başladı.

Bafra Eski Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen açılış törenine; Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, daire amirleri ve spor okullarına katılan çocukların aileleri katıldı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, açılış merasiminde gerçekleştirdiği konuşmada, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli temalarından biri de çocuklarımız. Onların tatil aylarında sporla iç içe olmasını sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için hayata geçirdiğimiz Yaz Spor Okullarımıza gösterilen ilginin her geçen yıl katlanarak devam etmesi bizleri oldukça memnun ediyor. Bu noktada ailelerin teşvik edici yaklaşımları ve destekleri de bizler için çok önemli. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın spora ilgisini yükseltmek için gayretlerimiz katlanarak devam edecek" dedi.

Başkan Kılıç Yaz Spor Okulları açılışında, çocuklarla ve aileleri ile yakından ilgilenerek, onlarla çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştirdi.

Yüzme,voleybol, futbol, cimnastik, güreş ve basketbol olmak üzere 6 branşta açılan yaz spor okullarına,7-14 yaşları arasında toplam 250 sporcu katılıyor. Yaz Spor Okullarında antrenör olarak; voleybolda Özgür Kara ve Volkan Karaman, basketbolda Nizamettin Taşçı, futbolda Yusuf Danışmaz, güreşte Muhammed Kurtbey, Doğan Önder ve Tamer Turan, cimnastikte Dilşat Hızarcı ve Tamer Turan, yüzmede ise Yücel Cengiz ve Ecem Irmak görev alıyor.

Yaz Spor Okulları yüzme branşı Ali Kale Turistik Tesislerinde, futbol Gençlik Merkezi Futbol Sahasında, voleybol, basketbol, güreş ve cimnastik branşları ise Eski Kapalı Spor Salonunda gerçekleşiyor.

24 Haziran'da başlayan Yaz Spor Okulları Eylül ayına kadar devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA