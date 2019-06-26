Bafra Belediyesi yaz spor okulları açılış töreni

Bafra Belediyesinin düzenlediği yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, eski Bafra Spor Salonunda gerçekleştirilen törende, sosyal belediyecilik anlayışlarının en önemli temalarından birinin çocuklar olduğunu söyledi.

Çocukların tatil aylarında sporla iç içe olmasını sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için hayata geçirdikleri yaz spor okullarına ilginin her geçen yıl artmasının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kılıç, "Ailelerin teşvik edici yaklaşımları ve destekleri de bizler için çok önemli. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın spora ilgisini yükseltmek için gayretlerimiz katlanarak devam edecek." dedi.

Yüzme, voleybol, futbol, jimnastik, güreş ve basketbol branşlarında açılan yaz spor okullarına 7-14 yaşlarında 250 çocuk katılıyor.

Yaz spor okulları, eylül ayına kadar devam edecek.

Açılış törenine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak ile daire amirleri ve spor okullarına katılan çocukların aileleri katıldı.

Kaynak: AA