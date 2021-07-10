Bafra Belediyesi sosyal tesisleri 11 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak
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Bafra Belediyesi sosyal tesisleri 11 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak

Bafra Belediyesi sosyal tesisleri 11 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan Bafra Belediyesi sosyal tesislerinin yeniden hizmete açılacağı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan Bafra Belediyesi sosyal tesislerinin yeniden hizmete açılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan tesislerde gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtti.

Bafra için oldukça önemli bir hizmet noktası olarak değerlendirdikleri Ali Kale Turistik Tesisleri ve yüzme havuzu ile Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nin 11 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını aktaran Kılıç, "Pandemi kapsamında aldığımız tedbirleri her iki tesisimizde de müsamahasız uygulayacağız. Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği yüzme havuzlarımızda gerekli olan hijyen ve güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Halkımız gönül rahatlığı ile endişe duymadan tesislerimizden istifade ederek huzurlu bir ortamda günün yorgunluğunu atabilir." ifadesini kullandı.

Bafra Belediyesi sosyal tesisleri 11 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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