Bafra Belediyesi'nden korona hassasiyeti
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Hamit Kılıç, Zabıta, Bafra, Güncel

Bafra Belediyesi'nden korona hassasiyeti

Bafra Belediyesi korona virüsüne karşı hassasiyetini gerçekleştirdiği çalışmalar ve uygulamalarla gözler önüne sermeye devam ediyor.

20.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:32
Bafra Belediyesi'nden korona hassasiyeti

Bafra Belediyesi korona virüsüne karşı hassasiyetini gerçekleştirdiği çalışmalar ve uygulamalarla gözler önüne sermeye devam ediyor.

Korona virüsü sebebiyle özellikle gıda, ilaç ve hijyenik ürünlerde haksız fiyat artışları ihtimaline karşı harekete geçen Bafra Belediyesi, alışveriş merkezleri ve eczanelerde tek tek denetim gerçekleştiriyor.

Başkan Kılıç ekibi motive ediyor

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sık sık görevli ekiplerle bir araya gelerek içinde bulunulan sürecin hassasiyetini anlatıyor ve motive edici konuşmalar gerçekleştiriyor. Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarına düzenli olarak devam ederken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise korona virüsü ile ilgili olarak alınan önlem kararlarının uygulanmasının yanında eczanelerde dezenfektan, maske, eldiven, markerlerde ise ilgili ürünlerde fiyat denetimlerini gerçekleştiriyor.

Denetimler ve uygulamalar üst düzeyde

Zabıta ekipleri ilçedeki eczanelerde gerçekleştirdiği denetimlerin yanında, lokantalarda masa aralıklarının 1 metre olması ve pastahanelerde oturma yerlerinin kapatılması ve sadece satış yapılması noktasında kontrolleri yerine getiriyor. Bafra Belediyesi diğer yandan ise Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise ilçedeki başta kamu binaları ve bağlı birimleri olmak üzere tüm toplu yaşam alanlarında dezenfekte işlemlerini belirlenen periyotla sürdürüyor.

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmaları

İlçede bulunan; bankalar, PTT, SASKİ, Müzeler, Gençlik Spor Bakanlığı'na ait spor alanları ve idari binalar, camiler, askerlik şubesi ve jandarmada sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bafra Belediyesi sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarını merkez de bulunan camilerin yanında dış mahallelerdeki camilerde de uygulanıyor.

Bafra Belediyesi ayrıca korona virüsü ile ilgili olarak farkındalık çalışması adı altında billboardlar yerleştirildi. Sosyal medya hesaplarından ise sık sık uyarıcı ve bilgilendirici paylaşımlar gerçekleştiriyor.

"Sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Tüm ilçede kurumlarımız ve vatandaşlarımız söz konusu tehlikeye karşı güçlü bir farkındalık içerisinde. Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları ve uyarılarını ilçemize entegre etmek adına üzerimize düşen görevi yerine getirmek çabasındayız. İlçe Kaymakamımız Cevdet Ertürkmen ve ilgili birim amirlerimizle sürekli istişare içerisindeyiz. Koordinasyon toplantılarımızda alınan kararları vakit kaybeden uyguluyoruz. Baframızda 7'den 70'e herkes alınan kararlara harfiyen uyarak örnek oluyorlar. Bafra sorunun küresel mücadelenin ise ulusal olduğunun farkında.Olağanüstü gayretleriyle hizmet veren sağlık çalışanlarımıza ve alınan kararların uygulanmasında gösterdikleri anlayış ve destek için vatandaşlarımızın teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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