Bafra Belediyesi'nden Ayancık'a yardım eli
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Bafra Belediyesi'nden Ayancık'a yardım eli

Bafra Belediyesi'nden Ayancık'a yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bafra Belediyesi aşırı yağış sonucu yaşanan sel sonucu mağdur olan Ayancıklı vatandaşlar için harekete geçti.

Bafra Belediyesi aşırı yağış sonucu yaşanan sel sonucu mağdur olan Ayancıklı vatandaşlar için harekete geçti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç sel sonrası çalışmalara destek olmak amacıyla ilçeye gitti. Metrekareye 240 kilogram yağış düştüğü Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen selin ardından tüm imkanlarını seferber eden Bafra Belediyesi, bölgeye bir tır içme suyu ve su tahliyesinde kullanılmak üzere 9 adet motopomp gönderdi. Bafra Belediyesi ayrıca ilçedeki çalışmalarda görev yapmak üzere bölgeye araç desteği de sağladı.

Devletin tüm imkanları ile sel ve heyelan bölgelerinde olduğunun altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük'te sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Her sıkıntılı anımızda hızlı bir şekilde kenetlenebilen bir millet olarak yine yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Ayancık ilçemizde meydana gelen sel sonucu mağdur olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için tüm Türkiye seferber olmuş durumda. Bafra Belediyesi olarak bizlerde bu seferberliğin bir parçası olduk. Dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok. Ayancıklı kardeşlerimizin sonuna kadar yanınızdayız. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü bela ve afetten muhafaza eylesin" dedi.

"Devletimiz milletimizin yanında"

Ayancık ilçesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla ilçeye giden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu ifade etti. Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta hızlı bir şekilde 472 vatandaşın helikopter ve botlarla güvenli bölgelere tahliye edildiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Devletimiz her zaman olduğu gibi milletimizin yanında. İnşallah kısa süre içerisinde tüm mağduriyetler giderilecek. Bafra Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmek için Ayancık'tayız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Bafra Belediyesi'nden Ayancık'a yardım eli
Bafra Belediyesi'nden Ayancık'a yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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