Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Yenileniyor

Samsun'un Bafra ilçesinde kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde başlatılan çok yönlü tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Sadece Bafra Belediyesinin düzenlediği etkinlere değil, ilçe genelinde hayata geçirilen kültür sanat aktivitelerinde kullanılan merkezinde tüm alt yapı gözden geçirilmesinin yanında, koltuk sayısı artırıldı. Ses ve görüntü sistemleri yenilendi. Kültür ve Sanat Merkezinin üst katında bulunan ve uzun süredir kullanılmayan 302 koltuk merkez bünyesine dahil edildi. Böylelikle 444 adet olan koltuk sayısı 746'ya çıkarıldı. Merkezin daha önce sorun yaşanılan ses sistemi tamamen değiştirildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkan Hamit Kılıç, "Kültür ve Sanat Merkezimizin Bafra için ne deni önemli olduğunu biliyoruz. Yaşanılan aksaklıkları gidermek noktasında başlattığımız çalışmaların sonuna yaklaştık. Kendi ekibimizle yürüttüğümüz çalışmalarda başta ses ve görüntü sistemi olmak üzere birçok alanda değişiklikler gerçekleştirdik. Daha önce 444 olan koltuk sayısını üst katı da merkezimize dahil ederek koltuk sayımızı 746'ya çıkardık. Merkezimiz ilçemizde gerçekleştirilecek her türlü Kültürel se Sanatsal organizasyonlara çok daha sağlıklı bir şekilde hizmet verecek. Bafra'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN