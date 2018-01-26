Bafra Belediyesi "Girişimci" Yetiştiriyor

Samsun Bafra Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile 8-11 Şubat 2018 tarihlerinde 25 kişilik "Girişimcilik Eğitimi" verecek.

4 gün sürecek olan girişimcilik eğitiminde girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve üreticilik egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, iş planı kavramı ve öğeleri (Pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) ve iş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları konuları işlenecek.

KOSGEB, kendi işini kuracak girişimcilere; kuruluş masrafları için 2 bin TL, makine teçhizat yazılım 18 bin TL'den başlayan, kira, personel masrafları için 30 bin TL'den başlayan hibe destek sağlayacak. Ayrıca makine teçhizat yazılım için 100 bin TL geri ödemeli destek sağlayacak. Girişimcilerin bu destekten faydalanabilmesi için; son 1 yıl içerisinde girişimcinin kurmak isteği işle aynı faaliyet konusunda kurulmuş şirketinin olmaması, mevcutta kendisine ait başka bir işletmesinin bulunmaması ve bir işletmede yüzde 50'den fazla ortaklığının olmaması, başka bir yerde SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması, kurulacak işin eğitim, sağlık, finans, eğlence, sosyal hizmetler, tarım, hayvancılık alanlarında olmaması gerekiyor.

İŞKUR, engelli vatandaşlara proje karşılığında 3 bin TL kuruluş işlemleri desteği, 11 bin TL işletme gideri desteği ve 36 bin TL kuruluş desteği olmak üzere toplamda 50 bin TL destek sunarken, eski hükümlülere de kendi işini kurmaları için brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilerek eski hükümlülerin yeniden hayata başlamalarına katkı sağlamayı amaçlanıyor.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Belediye olarak ilçemizde her türlü girişimin önünü açtık ve açmaya devam ediyoruz. Özellikle iş bulma güçlüğü yaşayan engelli ve eski hükümlülere belediye olarak destek veriyoruz. Eğitim sonunda girişimcilik belgelerini alan katılımcılar, gerek KOSGEB gerekse İŞKUR desteklerinden faydalanabilecekler" dedi.

Başkan Şahin ve Kaymakam Türkel, Selemelik Mahallesi'ni ziyaret etti

Öte yandan, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, beraberlerinde ki heyet ile Selemelik Mahallesi'ni ziyaret etti. Selemelik Mahallesi Muhtarı Mithat Öztürk Kaymakam Türkel'i ve Başkan Şahin'i karşılayarak ziyaretleri nedeni ile kendilerine teşekkür etti. Bafra protokolü cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Kaymakam Türkel ve Belediye Başkanı Şahin sohbet esnasında, "Halkımızın her zaman yanındayız, onların sorunlarını dinliyoruz. Heyetimizle birlikte bugün de ilçemizin Selemelik Mahallesi'ni ziyaret ettik" diyerek, her hafta değişik mahallelerde yaptıkları ziyaretleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade ettiler.

Başkan Şahin'den Başhekim İsmailoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Ahmet İsmailoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başhekim İsmailoğlu'nu makamında ziyaret eden Başkan Şahin, kendisine yeni görevinde başarı diledi. Başkan Şahin, göreve yeni atanan hastane yöneticilerine de hayırlı olsun dileklerini iletti. Bafra Devlet Hastanesinin bölgeye hizmet veren bir kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Başkan Şahin, "Yeni göreve gelen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyde yanınızdayız. Topluma hepimiz hizmet ediyoruz. Toplumu ne kadar daha huzurlu hale getirebiliriz, hepimiz bunun mücadelesini veriyoruz. Kurumları daha verimli hale getirmek için herkesin gayret göstermesi lazım. Devlet Hastanemiz sadece Baframıza değil çevre ilçelerimize hatta bölgemize en iyi hizmeti sunmaya devam edecektir. Buna inancım tamdır" dedi.

Başhekim İsmailoğlu da, Başkan Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: "Çok güzel bir hastanemiz var. Sistemin içerisinde yönetici olarak görev yapan birisiyim. Hastanemiz, Samsun'da ve ülkemizde sayılı hastanelerimizden biri. Her yerin olduğu gibi buranın da birtakım sıkıntıları var. Onları kısa süre içerisinde halledip en iyi hale nasıl getirebiliriz bu çaba içinde olacağız. İnsanımıza hep beraber hizmet vermeye gayret göstereceğiz. Hizmeti alanın da hizmeti verenin de mesut ve huzurlu olacağı bir ortam oluşturmayı temenni ediyoruz."

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Kurt ve Hüseyin Çamaş da hazır bulundu. - SAMSUN