Bafra Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet turu düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bafra Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet turu düzenleyecek

Bafra Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet turu düzenleyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bafra Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçedeki bisiklet sevdalılarının katılacağı "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlenecek.

Bafra Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçedeki bisiklet sevdalılarının katılacağı "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlenecek.

Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan 19 Mayıs Bisiklet Turu, 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Saat 12.00'de gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yapılacak, turda ayrıca vatandaşlar da bisiklet turuna katılabilecek. "Bisikletini Al Gel", "Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayacak ve Kızılırmak Sedde Parkı'nda sona erecek. Bafra Belediyesi, 2020 yılı içerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlemiş ve katılım oranı ile dikkat çekmişti.

Ayrıca Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda olağan Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısının açılış konuşmasında çalışmalar ve gündemle ilgili düşüncelerini yerine getiren Başkan Kılıç, Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşandığını belirterek İsrail'i kınadı. - SAMSUN

Bafra Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet turu düzenleyecek
Bafra Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet turu düzenleyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ahmet Nur Çebi: Kupamızı 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak istiyoruz
Ahmet Nur Çebi: Kupamızı 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak istiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bafra Belediyesi 19 Mayıs'ta bisiklet turu düzenleyecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 17:28:59. #1.14#

title