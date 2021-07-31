Bafra Belediyesi 17. Sünnet Şöleni başvuruları başladı
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Bafra Belediyesi 17. Sünnet Şöleni başvuruları başladı

Bafra Belediyesi 17. Sünnet Şöleni başvuruları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 17.'si yapılacak olan sünnet şöleni için başvurular başladı.

Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 17.'si yapılacak olan sünnet şöleni için başvurular başladı.

Sünnet şöleni ile ilgili başvurular, Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacak. Sünnet şöleni başvuruları 13 Ağustos Cuma günü sona erecek. 6 yaş ve üzeri çocukları kapsayacak başvurularda aileler form doldurarak istenen belgeleri teslim edecek. Sünnet şöleni kapsamında, Bafra'da ikamet eden ve maddi imkanı bulunmayan, 6 ve üzeri yaştaki çocuklar modern cerrahi yöntemlerle, hastane koşullarında ücretsiz olarak sünnet ettirilecek. Sünnet Şöleni, başvuruların ardın belirlenecek tarihte yapılacak.

Bu yıl 17.'si düzenlenecek sünnet şöleni, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında yapılamamıştı. - SAMSUN

Bafra Belediyesi 17. Sünnet Şöleni başvuruları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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