Bafra Belediye Başkanı Mahalleli ile İftarda Buluştu

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Gazipaşa ve Büyükcami Mahallesi sakinleriyle iftarda buluştu.

Bafra Belediyesi tarafından Gazipaşa Mahallesi meydanında iftar programı düzenlendi. İftarda Gazipaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Varol'un ardından konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Böyle güzel bir akşamda birlik ve beraberlik içerisinde beraberiz. Bizler belediye olarak Ramazan ayı içerisinde düzenli bir şekilde iftarları düzenliyoruz. Bazen 2 mahalle bazen 3 mahalle olarak muhtelif yerlerde yaptık. Birkaç mahallemiz var, onları da yapacağız. Bafra Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Mahallelerimizin dertlerini dinlemeye hazırız. Bundan sonra da beraber olacağız, problemleri çözeceğiz" dedi.

İftara AK Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, mahalle muhtarları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. - SAMSUN