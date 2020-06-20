Bafra Belediye Başkanı Kılıç, yeni gasilhane inşaatını inceledi Bafra Belediyesi, gasilhane inşaatında incelemelerde bulundu.

Bafra Belediyesi, gasilhane inşaatında incelemelerde bulundu.

Kılıç, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, geçmiş yılların ihtiyaçlarına göre yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış gasilhanenin yerine modern ve günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek modern bir gasilhane yapılması için vatandaşlara sözleri bulunduğunu söyledi.P

Proje ile ilgili çalışmalara başladıklarını belirten Kılıç, kısa sürede Bafra'nın hizmetine sunacaklarını dile getirdi.

Yeni gasilhane bünyesinde bay-bayan gasilhane, morg, bekleme salonu, 2 personel ve memur odası, bay-bayan imam odası, arşiv odası, çay ocağı, kefen ve malzeme deposu ile bay-bayan ve engelli tuvalet yer alacağını anlatan Kılıç, inşaat süresince Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan gasilhanenin hizmet vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA