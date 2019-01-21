Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan MHP'ye Ziyaret

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, partisinin ve MHP'nin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatları adına söz verdiğini belirterek "Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerinde çok yüksek oy oranı ile verdiğimiz sözü yerine getireceğiz." dedi.

AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz de Hamit Kılıç'ın 8 aylık görev sürecinde halkın teveccühünü kazanarak kendisinden beklenenin karşılığını fazlasıyla verdiğini söyledi.

Kılıç daha sonra Semiz ile MHP Bafra İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna da Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için gayret göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA