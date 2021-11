Bafra Anadolu Lisesi öğrencilerinden "Kadına şiddete hayır" etkinliği

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla okulun spor salonunda etkinlik düzenledi.

Bafra'dan dünyanın 7 kıtasına seslenen öğrenciler İngilizce, Fransızca, Cince, Almanca, İspanyolca, Arapça, İtalyanca, Yunanca pankartlar ve İngilizce, Almanca ve Türkçe basın açıklamasıyla seslenerek kadına son diye haykırdılar.

Kadına şiddetin son yıllarda TV ve sosyal medyadaki kimi dizi ve filmlerle evlere ulaşıp, bir şekilde şiddete eğilimli kişilere şiddeti öğreten bir hale gelişini, 2,5 metrelik bir TV ekranı kurup kurguladıkları film ve dizi sahneleri ile canlandırdılar. İngilizce, Almanca ve Türkçe basın açıklamasıyla dünyaya seslenen öğrenciler imza masası oluşturarak TV ve dizilerdeki şiddetli sahnelerinin azaltılması yönünde RTÜK VE TBMM Meclisine ulaştırılmak üzere imza kapmayası düzenlediler.

İngilizce Öğretmeni Naim Okay, "Öğrencilerimizle beraber yaklaşık 1 buçuk aydır bir tiyatro gösterisi hazırlıyoruz. Tiyatro gösterisinde televizyon ekranından televizyon ekranından evimize gelen şiddetin görüntülerini yapmak istedik. Aynı zamanda sadece Türkiye'ye özgü şiddet unsuru yok. Dünya'da da kadına şiddet artarak devam ediyor. Buradan dünyanın 7 kıtasına İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca pankartlarla İngilizce, Türkçe ve Almanca basın açıklamamızla dünyanın her yerinde kadına şiddetin var olduğunu ve bunun bir an önce önlenmesini istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisine ve RTÜK 'e ekranlardan gelen şiddetin önlenesi konusunda imza kampanyası düzenliyoruz. Öğrencilerimizin ve duyarlı öğretmenlerimizin imza katkılarıyla ve Bafra'nın merkezinde yapacağımız bu çalışma ile Bafra'dan dünyaya sesleneceğiz. Bu sesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve RTÜK'ün duymasını istiyoruz" dedi. - SAMSUN