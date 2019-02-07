Bafra Alaçam Caddesi'nde Elektrik Dağıtım Hatları Yeraltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesi Alaçam Caddesi'nde elektrik dağıtım hatları yeraltına alındı.

YEDAŞ, 40 bin km2 alanda elektrik dağıtım şebekesini güçlendirmek ve akıllı şebeke sistemleriyle entegre etmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile sinerji içerisinde yürüttüğü çalışma sonucu Bafra Alaçam Caddesi'nde elektrik dağıtım hattını yeraltına aldı.

2011 yılında gerçekleşen özelleştirme ile birlikte 1970'lerde tesis edilmiş elektrik dağıtım şebekesinin yönetimini devralan YEDAŞ, tüketicilere sürekli ve kaliteli elektrik sunmak için geliştirmeler yapıyor. Çeşitli sebeplerle yıpranan şebeke unsurlarını, bakım onarım çalışmaları ile yenileyen YEDAŞ teknolojinin gelişmesiyle artan elektrik talebini, karşılamak için de yeni tesisler inşa etmekle birlikte güç artırımları yapıyor. Akıllı şebeke uygulamaları ile kesinti ve arızaların nedenini analiz eden YEDAŞ, hava koşullarının dağıtım şebekesini etkilediği bölgeleri, alt yapı açısından değerlendirerek uygun alanlarda yeraltı enerji nakil hattı tesis ediyor.

Alaçam Caddesi artık daha konforlu ve estetik bir görüntüye sahip

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapan YEDAŞ, Bafra ilçesinde Alaçam, Elmas, Yıldız ve Fişekçi Sokaklarda havai hatları yeraltına aldı. Aynı zamanda bölgeye enerji dağıtımı sağlayan trafolarda, gelecekte meydana gelebilecek kapasite artışı talebini karşılayacak şekilde yük dengelemesi yaptı. Ekipler, 20 gün boyunca iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde, çevreye büyük özen göstererek çalıştı. Projenin tamamlanması ile birlikte cadde, hem engelli vatandaşlar için daha konforlu hale geldi hem de estetik bir görüntüye kavuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA