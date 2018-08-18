Bafra 1. Motosiklet Festivali

Bu yıl Mersin'de düzenlene Motosiklette Türkiye Akrobasi Şampiyonası'nda birinci olan Birkan Polat, Bafra'da gösteri yaptı.

Bafra'da düzenlenen 1. Motosiklet Festivali'nin onur konuğu olan Polat, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan gösteri gerçekleştirdi.

Bafra'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Polat, "Bafra Motosiklet Kulübü'ne böylesi güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederim. Bafralılar bu kulübe sahip çıkmalı, çok güzel organizasyon olmuş." dedi.



Festival kapsamında Adnan Yılmaz ve Taner Eyüpoğlu da birer konser verecek.