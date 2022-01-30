Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da

Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı.

Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Galatasaray eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de oynayan Gomis serbest statüde bulunuyordu. Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu.

Galatasaray'dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu 108 gol kaydetti. - İSTANBUL

Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da

İhlas Haber Ajansı - Spor

Suudi Arabistan, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Al Hilal, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title