Bafetimbi Gomis'ten Dikkat Çeken Paylaşım: Türk Gibi Güçlü
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman videosuna "Türk gibi güçlü" başlığını yazdı.
Galatasaray'dan maaş artışı istediği konuşulan ve bu zammın olmaması halinde Çin'e transfer ihtimali konuşulan Bafetimbi Gomis'ten flaş bir paylaşım geldi.
Yeni sezon öncesinde hem tatil yapan hem de bireysel çalışmalarını sürdüren Bafetimbi Gomis, ağırlık çalıştığı bir videoyu instagram hesabından paylaştı.
"TÜRK GİBİ GÜÇLÜ"
Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Gomis, videoyu "Türk gibi güçlü" ifadesiyle paylaştı.
YORUMLAR (1)
-
Helal olsun Türk demek güçlü demektirCevap Yaz Yayından Kaldır