Bafetimbi Gomis, Süper Ligde En Çok Gol Atan Yabancı Oyuncu Oldu

GOMİS HAK ETTİ HELAL OLSUN FAKAT ALEX''İN FORVET OLMADIĞI HALDE BU BAŞARIYI YILLAR ÖNCE YAŞADIĞINI HATIRLATMAK İSTİYORUM. ŞAMPİYON BİZİZ NOKTA. . .
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Spor Toto Süper Ligi 34. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'ye konuk olduğu maçın 66. dakikasında penaltıdan ağları havalandıran ve skoru 1-0 yapan Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 29'a çıkardı.
ALEX'İ GERİDE BIRAKTI
Fransız golcü, böylece Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex'i geçerek Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.