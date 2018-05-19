Bafetimbi Gomis, Süper Ligde En Çok Gol Atan Yabancı Oyuncu Oldu

Spor Toto Süper Ligi 34. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'ye konuk olduğu maçın 66. dakikasında penaltıdan ağları havalandıran ve skoru 1-0 yapan Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 29'a çıkardı.

ALEX'İ GERİDE BIRAKTI

Fransız golcü, böylece Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex'i geçerek Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.