Bafetimbi Gomis, Süper Ligde En Çok Gol Atan Yabancı Oyuncu Oldu

Bu sezon ligdeki 29. golünü kaydeden Fransız forvet Bafetimbi Gomis, Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Spor Toto Süper Ligi 34. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'ye konuk olduğu maçın 66. dakikasında penaltıdan ağları havalandıran ve skoru 1-0 yapan Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 29'a çıkardı.

ALEX'İ GERİDE BIRAKTI

Fransız golcü, böylece Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex'i geçerek Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

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YORUMLAR (3)

  • GS:
    GOMİS HAK ETTİ HELAL OLSUN FAKAT ALEX''İN FORVET OLMADIĞI HALDE BU BAŞARIYI YILLAR ÖNCE YAŞADIĞINI HATIRLATMAK İSTİYORUM. ŞAMPİYON BİZİZ NOKTA. . .
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  • HAFTALARDIR ATAMADIĞI PENALTIYI ATTI:
    O kadar penaltıyı ben kullansam bende rekor kırarım. 3-4 penaltı kaçırmıştı ama hakemlerimiz sağolsun ısrarla adama rekor kırdırttılar helal olsun.
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