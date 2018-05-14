Bafetimbi Gomis: Finali Valbuena ile Birlikte İzleriz

Süper Lig'in gol kralı Bafetimbi Gomis, Fransa basınına verdiği röportajda eski takımı Marsilya'nın Avrupa Ligi şampiyonluğu şansı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Eski takımı Marsilya'yı unutmadığını belirten Gomis, "Hala Marsilya'yı destekliyorum. Takım arkadaşlarım ile gurur duyuyorum. Ligde 4. sırayı garantilediler, Avrupa Ligi'nde de finale çıktılar. Lyon'daki finalde umarım bütün Fransa, Marsilya'yı destekler. Teknik direktör Rudi Garcia harika işler çıkartıyor. Çok iyi bir sezon geçirdiler" diye konuştu.

"CANLI İZLEMEK İSTERİM AMA ŞAMPİYONLUK MAÇIMIZ VAR"

Marsilya ile Atletico Madrid arasındaki final maçı hakkında konuşan Fransız golcü, "Arkadaşlarımı çağırıp maçı evimde izleyeceğim. Belki Mathieu Valbuena'yı çağırırım. O da bir Marsilya taraftarı. Aslında stadyuma gidip maçı canlı izlemek isterdim ama haftasonu şampiyonluk maçımız var dedi.

Atletico Madrid ile Marsilya, 16 Mayıs Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.