Bafetimbi Gomis, Eski Takımı Galatasaray İçin Veda Mesajı Yayınladı

Süper Ligde geçtiğimiz sezonun gol kralı olan ve 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Gomis, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti.

İşte Gomis'in sarı kırmızılı camiaya veda mesajı:

"Bugün iki duyguyu bir arada yaşıyorum. Yeni bir ülkeyi, yeni bir takımı keşfedeceğim için mutluyum ama bir yandan da benimsediğim ülkeden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Galatasaray, bana futbolun gerçek tutkusunu öğretti. Kendimi önemli hissetmemi sağladı, bana ilk şampiyonluğumu verdi.

"SİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Galatasaray'da gördüğüm sevgiyi başka hiçbir yerde göremeyeceğim. Zor zamanlarda beni ve kulübü destekleyen, kulübünü çok seven dünyanın en iyi taraftarları...Sizi asla unutmayacağım. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmadan başarılı olamazdım. Bana hep yardımcı olan antrenörlere çok teşekkür ediyorum. Yorulmadan çalışan yöneticilere teşekkür ediyorum."

"BÜYÜK TEŞEKKÜRÜ FATİH TERİM'E ARMAĞAN EDİYORUM"

"Büyük bir teşekkürü de Fatih Terim'e armağan ediyorum. Şampiyonluk duygusunu bana yaşattığın için çok teşekkür ederim. Bu yaşımda bir şeyler öğrenebileceğimi düşünmezdim ama sen bunun aksini ispatladın. Türk halkına teşekkür ediyorum. Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahipsiniz. Gurur duyun, güçlü olun, bir olun."