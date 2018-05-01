Bafetimbi Gomis'e Çin'den 10 Milyon Euroluk Teklif Geldi
Bafetimbi Gomis için Çinliler devreye girdi. Çin kulübü Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis, Gomis'e ise yıllık 10 milyon euro önerdi.
27 golle krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis için Çinliler devrede.
Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis'e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.
SEZON SONUNDA RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK
Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasaray Yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.
Çin'de transfer dönemi 18 Haziran'da başlayıp, 13 Temmuz'da bitiyor.
(Fanatik)
YORUMLAR (8)
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5 milyon çok değil ama o fiyata bu kalitede topçu bulamazsın. Satmak mantıklı değil en az 2 sezon daha istifade edilmeliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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50 million$ belki satarız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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5 değil 25 milyondur o. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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resmi maçı olmayan adamlara 70m veriyolar, 27 gol atan gomise 10m şaka mı bu??Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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SATIN GİTSİN 32 YAŞINDACevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır